Zagueiro desfalca Campinense para “decisão” contra Náutico

Com um número reduzido de opções no setor defensivo após a reformulação no elenco processada pela diretoria, o Campinense vai para a partida contra o Náutico, no próximo domingo (12), pela terceira rodada da Copa do Nordeste, com apenas dois zagueiros de ofício: Joécio e Rafael Jensen.

Isso porque nesta quinta-feira (09), na reapresentação após a derrota para a Ponte Preta, o fisioterapeuta Léo Félix confirmou que o defensor Paulo Paraíba está vetado para a peleja.

