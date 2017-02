Vice-prefeito inicia com Maranhão e Ricardo Marcelo discussões do PMDB para 2018

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Junior (PMDB), se reuniu, na semana passada, com o senador e presidente estadual do PMDB na Paraíba, José Maranhão, e com o suplente de senador Roosevelt Vita (PMDB), durante almoço em João Pessoa, e iniciou as discussões internas do partido com vistas às eleições estaduais de 2018.

Foto: Ascom

Já na última segunda-feira (13), Manoel Junior visitou o escritório do ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o deputado Ricardo Marcelo (PMDB), de onde os dois seguiram para um almoço-reunião.

O pensamento do vice-prefeito é realizar estas reuniões com todos os membros do PMDB visando à unidade do partido no pleito do próximo ano.

