Vice-governadora da Paraíba aposta em programa de variedades

foto: Reprodução

A vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), cotada para suceder Ricardo, apostou em um programa de TV intitulado de “Amiga Lígia”, um programa de variedades, que foi ao ar neste sábado, no início da manhã, também na Rádio Correio FM de João Pessoa.

Na edição deste sábado (11), a vice governadora falou sobre sua viagem à China representando o governo da Paraíba, tirou dúvidas de ouvintes e deu dicas de saúde.

“O que difere um país do outro são as técnicas. As técnicas usadas na China são umas das mais modernas do mundo. O problema é que esses processos as vezes custam muito caro. Lá eles pegam a água do esgoto, faz um tratamento para sair água potável e os resíduos, eles usam para gerar um gás que se transforma em energia elétrica. É bom visitar, conhecer e trazer muita coisa para a Paraíba”, disse Lígia Feliciano, em um trecho do seu programa, comparando o Brasil e a China.