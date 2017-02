Vereador revela se vai continuar à frente da Comissão de Finanças da CMCG

Nessa terça-feira (7), em entrevista a um programa radiofônico de Campina Grande, o vereador Marinaldo Cardoso (PRB) revelou se vai continuar à frente da presidência da Comissão de Finanças da Casa de Félix Araújo.

– A presidente Ivonete Lugério já conversou comigo e disse que tem a pretensão de me indicar. Espero que conte com o apoio dos colegas. Se eu tiver que indicar alguém, indicarei o colega, que tem ajudado muito, que é Galego do Leite. Galego faz parte comigo, como o vereador João Dantas. Esse ano é de PPA, de LDO e LOA. Então, será um ano que se inicia com muito trabalho nessa Comissão – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.