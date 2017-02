Vereador revela causa da insatisfação na Câmara de João Pessoa

foto: ascom

O vereador Elton Renê, líder da bancada governista na Câmara Municipal de João Pessoa, fez desabafo à imprensa e justificou a insatisfação dos colegas vereadores. Ele disse que, devido aos vereadores estarem bem próximo à população, sofreram bastante pressão dos eleitores no começo do ano, pois muitos deles foram exonerados dos cargos, o que chegou grande cobrança sobre os parlamentares.

“Tem vereadores que trabalham com pessoas que foram exonerados e eu estou falando de muita gente. Eles também tiveram problemas nas suas bases eleitorais. São vários os pontos delineados por causa da falsa crise. Houve preocupação por parte dos vereadores por que este é o parlamentar mais próximo da população. É o pára choque maior. É o vereador que entra na comunidade e vai sofrer as cobranças do mandato, mas isso já é algo pacificado”, disse Renê.

As informações repercutiram na Rádio Correio.