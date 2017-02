Vereador pessoense propõe criação de Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana

O vereador Tibério Limeira (PSB) revela que uma de suas principais propostas legislativa de trabalho será o debate sobre a criação da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana.

Ele entende que existem vários problemas nessa área que precisam ser discutidos na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), envolvendo autoridades, especialistas, técnicos e a população pessoense.

“A população é a que mais sofre com os problemas e falhas de mobilidade urbana que existem na Cidade. O tema é sério e muito complexo. Vamos apresentar alternativas e sugestões para ajudar os órgãos específicos a melhorar esse setor”, avalia Tibério.

Segundo ele, as pessoas com deficiência física compõem um dos segmentos que mais sofre com a questão dos problemas de mobilidade urbana em João Pessoa.

“Muitas calçadas, por exemplo, ainda precisam se adequar para atender esse segmento. Na gestão do PSB muitos projetos foram implantados. Mas a mobilidade é um tema muito amplo e necessita de muitas intervenções”, observa o parlamentar.

Tibério informa que tem visitado, durante o recesso parlamentar, os bairros do Castelo Branco, Cristo e a Comunidade das Três Lagoas.

“Tenho conversado com os moradores e comerciantes. Eles reclamam muito, por exemplo, da falta de sinalizações e acessibilidade nas vias públicas para garantir o acesso e a caminhada das pessoas”, revela o vereador.