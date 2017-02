Vereador critica aumento do valor da passagem de ônibus em Campina

foto: Paraibaonline

O vereador Anderson Maia(PSB) falou que esteve no Terminal de Integração de Campina Grande e recebeu reclamações de cidadãos sobre o reajuste na tarifa de ônibus da cidade, que custa atualmente R$3,00.

– Até mesmo o prefeito muitas vezes se esquiva da responsabilidade de dizer que não compete a ele, mas é ele quem acata o aumento. Só nessa gestão tivemos um aumento muito significativo. O prefeito quando assumiu era R$2,10 a passagem e hoje está R$3,00. Uma das indagações da população é essa: que o aumento da passagem foi maior do que o aumento do salário mínimo – falou.

Segundo o parlamentar, foi realizada uma entrevista com aproximadamente 130 pessoas nessa quinta-feira(9) no Terminal e usuários do transporte coletivo expressavam que o aumento da tarifa não foi proporcional a qualidade do serviço oferecido.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.