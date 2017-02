Vereador cobra prestação de contas no Hospital da FAP

O vereador Alexandre do Sindicato (PHS) fez uma cobrança pública a direção da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), hospital especializado no tratamento de câncer instalado em Campina Grande.

Através de entrevista veiculada na tarde desta terça-feira (14), Alexandre disse que a prefeitura municipal investe altos recursos no hospital, mas não sabe o que é feito com o dinheiro.

Ele afirmou que a entidade precisa prestar contas dos investimentos recebidos.

– A gestão do prefeito Romero tem investido muito na saúde. Investe-se recursos altos e não se tem o cuidado de cobrar esses recursos, assim acontece com o hospital da FAP que além da prefeitura, recebe apoio de emendas parlamentares, e não procuramos saber como foi usado esses investimentos, porque é preciso investir e cobrar. A entidade precisa prestar conta do que recebe – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM