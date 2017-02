Vereador campinense: “Ricardo Coutinho tem sido um ausente em Campina”

O vereador João Dantas (PSD) garantiu que se voltará com efervescência para o governo do Estado que, segundo ele, está ausente de Campina Grande.

– O governador Ricardo Coutinho tem sido um ausente em Campina Grande e isso tem causado transtornos à população, inclusive, no sentido de não transferir verbas para saúde de Campina. Isso causa transtornos e cria problemas para a população – criticou.

Foto: Paraibaonline

Sobre a segurança pública, Dantas frisou que ações precisam ser tomadas para que problemas não alcancem a cidade como ocorre em outros estados brasileiros.

– O governo do Estado tem que estar atento, juntamente às lideranças, para que esse problema não nos alcance com a intensidade que estão sendo alcançados outros estados. Na Paraíba, sabemos que o governador deixou de contratar concursados para Polícia Militar, para Polícia Civil e também o corte de verbas, até mesmo para compra de combustíveis, está ocorrendo aqui na Paraíba. Exigimos em nome de Campina Grande uma presença mais efetiva do governo do Estado – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

