Vereador apela para votação antecipada do segundo biênio na CMCG

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB), que se candidatou a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande para o segundo biênio, mas foi impedido, devido à antecipação da eleição não ter acontecido, fez um novo pedido para a antecipação do pleito.

Marinaldo fazia parte de um acordo para eleger no primeiro biênio Ivonete Ludgério (PSD), atual presidente, e ele comandaria a Casa Félix Araújo no segundo, mas no dia da votação, a antecipação foi suspensa.

Recentemente, a presidente Ivonete disse que a eleição do segundo biênio não é prioridade.

Em entrevista na tarde desta sexta-feira (17), Ivonete explicou os motivos do adiamento da eleição, afirmando que quis poupar o público de debates acalorados.

– Tínhamos um compromisso de fazer as duas eleições no mesmo dia, mas houve questionamentos que nos fizeram ficar desarmados naquele dia. Houve uma pressão que nos fez perceber a importância de modificar o regimento. Eu precisava cumprir e pensei nas famílias dos que estavam ali assistindo à solenidade e não precisavam ver debates acalorados, por isso estacionei a antecipação da eleição – frisou.

Ivonete voltou a afirmar que não no momento não vai priorizar a eleição, mas que irá se reunir com os vereadores para discutir a possível antecipação do segundo biênio.

– O meu pensamento é de ouvir os colegas situação e oposição, se for desejo da maioria, colocarei em votação. A subscrição perdeu o sentido naquele momento. Vou agir democraticamente. Vamos nos reunir e chegar a um denominador para saber se antecipamos ou não a eleição – explicou.

