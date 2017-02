Veneziano descarta disputar o governo em 2018: “Sou candidato à reeleição”

foto: Paraibaonline

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) afirmou, nesta quinta-feira (16), que não vai disputar ao Governo do Estado em 2018, mas vai tentar a reeleição. Ele admitiu que sonha com essa disputa, mas, por enquanto, quer recompor sua base eleitoral.

Segundo o deputado, houve a oportunidade para entrar na disputa, mas ele pretende continuar o trabalho que vem realizando na Câmara Federal.

“Não posso dizer que não guardo expectativas. Posso disputar em um futuro, não nesse futuro tão próximo. Eu desejo, se for vontade do eleitorado paraibano, de continuar como deputado federal e poder fazer o trabalho que temos feito. Não significa que eu não guarde expectativas e sonhos de poder participar majoritariamente de eleições estaduais mas, para 2018, eu me reservo a fazer a recomposição das minhas bases eleitorais, que foram responsáveis pelos 180 mil votos que tive. Por isso sou candidato a reeleição”, disse Veneziano.

Veneziano também comentou o apoio que recebeu do Governador Ricardo Coutinho que teria declarado que as portas do PSB estavam abertas para ele.

“É um gesto de carinho e confiança. Na condição de poder colaborar com a sua recondução criamos laços mais próximos, então me sinto feliz e extremamente agradecido pela lembrança do governador e outros integrantes do PSB, ao tempo em que renovo e reforço o convencimento de que não há motivo para deixar o PMDB”, acrescentou.

As informações repercutiram na Rádio Correio