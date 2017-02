Veneziano defende ex-governador como presidente estadual do PMDB

Foto: Paraibaonline

O deputado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), defendeu o ex-governador Roberto Paulino para o comando do PMDB em caso de um rodízio no comando do partido.

Ele justificou essa opinião afirmando que muitos companheiros da executiva estão com mandato, como é o caso de Raniery, Maranhão e Raimundo Lira, mas Paulino não, embora tenha bastante experiência.

“Defendo que haja a participação de todos. No ano passado lembrei isso a Raniery e a Roberto Paulino, que eu e muitos companheiros da executiva estão no mandato, e Paulino não está no exercício de mandato, pelo histórico que ele tem, ele deveria ser presidente do PMDB”, afirmou o deputado.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.