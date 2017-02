Variação de preços da cesta básica chega a quase R$ 150 em João Pessoa

Durante as duas primeiras semanas de fevereiro, a cesta básica em João Pessoa apresenta diferença de R$ 146,92. É o que constata um levantamento realizado em dez supermercados pelo Procon-PB, entre os dias 8 e 9 de fevereiro. Os alimentos que mais contribuíram com essa diferença foram carnes e feijões, em variações que chegam até a 212,78%.

A cesta básica mais barata foi encontrada no supermercado Atacadão, localizado no bairro do Geisel, custando R$ 165,29. Já o Pão de Açúcar, no bairro do Miramar, apresentou o custo mais elevado: R$ 312,21. O preço médio da cesta básica desta segunda semana de fevereiro apresentou queda de R$ 34,25 em comparação com o mesmo período do mês anterior.

A pesquisa listou a precificação de 157 alimentos, escolhidos a partir da base de estudos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) para a cesta básica na Paraíba, que inclui carne (4,5kg), leite (6l), feijão (4,5kg), arroz (3,6kg), farinha (3kg), batata (6kg), legumes (12kg), pão francês (6kg), café (300kg), frutas (7,2kg), açúcar (3kg), óleo (750g) e manteiga (750g).

O quilo de contrafilé foi encontrado no supermercado com o valor mais barato por R$ 22,98, enquanto o mesmo produto está sendo comercializado no estabelecimento mais caro da pesquisa a R$ 38,48, uma variação de 67,45%. Já o quilo do feijão carioca da marca Da Casa pode ser encontrado a preços que vão de R$ 3,99 a R$ 12,48, apresentando uma variação de 212,78%.

foto: reprodução

Os dez supermercados abordados foram: Atacadão (Rua Manoel Lopes de Carvalho – Geisel), Assaí (Rua Motorista Aldovandro Amâncio Pereira, 51 – Geisel), Bem Mais (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Bompreço (Avenida Epitácio Pessoa – Torre), Carrefour (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Extra (Avenida Epitácio Pessoa – Tambauzinho), Hiper Bompreço (Parque Solón de Lucena – Centro), Pão de Açúcar (Avenida Epitácio Pessoa – Miramar), Super Box Brasil (Rua Deputado Petrônio Figueiredo – Geisel) e o supermercado Todo Dia (Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida – Bancários).