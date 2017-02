Universidade Federal de Campina Grande divulga lista de espera do Sisu

foto: Ascom

A Comissão de Processos Vestibulares (Comprov), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 16, os nomes dos candidatos que ficaram na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017.1). Confira aqui.

A primeira chamada será realizada no dia 06 de março no site da Comprov – http://comprov.ufcg.edu.br/. O candidato deve realizar o cadastramento nos dias 09 e 10 de março na coordenação do curso e do campus para o qual foi classificado. O horário de atendimento será das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

O cadastramento é obrigatório e o não comparecimento ou não apresentação da documentação exigida implica na perda do direito à vaga.

A matrícula em disciplinas acontece no dia 2 de maio e as aulas serão iniciadas no dia 8 de maio.

Estão previstas mais sete chamadas, caso existam vagas remanescentes, a serem divulgadas nos dias 13, 20 e 27 de março, 03, 13 e 24 de abril e 04 de maio.

Acesse mais detalhes no edital.