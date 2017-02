Um morre e outro fica ferido em acidente na BR-230

Foto: Reprodução/TVPB

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente com um caminhão na BR-230, trecho que fica na Serra de Santa Luzia, no Sertão do estado.

As suspeitas são que o condutor teria cochilado e o caminhão acabou tombando e ficando atravessado na rodovia.

O motorista morreu na hora e o passageiro foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Patos.

*Com informações do telejornal Itararé Notícias da TV Itararé.