UFCG ofertas vagas para professores de Arte e Mídia e de Sociologia

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou editais com duas vagas para professores das áreas de Arte e Mídia e de Sociologia, dos campi de Campina Grande e Cajazeiras, respectivamente.

No campus sede, a Unidade Acadêmica de Arte e Mídia (UAAMI), do Centro de Humanidades (CH), realizará a seleção para professor efetivo da área de Áudio e Tecnologia, com carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.768,02. Os interessados devem ter graduação em Arte e Mídia, Cinema e Audiovisual, Artes Visuais, Multimídia, Música ou Multimeios com mestrado na área.

As inscrições estarão abertas de 17 de fevereiro a 17 de março e devem ser feitas no Protocolo Geral da UFCG, localizado no prédio da Reitoria A taxa de inscrição é de R$ 100.

Já o Centro de Formação de Professores (CFP), campus de Cajazeiras, abriu uma vaga para professor substituto em Sociologia, com regime de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.117,22. Exige-se graduação em Ciências Sociais, Sociologia ou Antropologia com mestrado em áreas correlatas.

As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais do CFP, das 08h às 11h e das 14h às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição.

Mais informações estão disponíveis nos editais.

Arte e Mídia – campus sede

Sociologia – campus de Cajazeiras