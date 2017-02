UFCG abre seleção para professor substituto em Matemática

Estão abertas até o dia 24 de fevereiro, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação de um professor substituto da área de Matemática do Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Cuité.

Para participar da seleção, o candidato deve possuir graduação e mestrado em Matemática. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 3.117,22.

As inscrições estão sendo realizadas no Protocolo Setorial do CES (bloco administrativo do campus de Cuité), no horário das 08h às 18h. A taxa custa R$ 75.

Veja mais informações no edital.