UEPB: Sisu 2017.1 revela equivalência entre alunos de escolas públicas e privadas

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está oferecendo 3.318 vagas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no período letivo 2017/1. Desse total, 1.380 vagas, o que corresponde a 41,6%, já foram preenchidas na 1ª chamada divulgada pelo MEC.

Nestas matrículas destaca-se o êxito dos estudantes oriundos da rede pública na seleção pelo referido processo seletivo.

Na relação dos cinco primeiros aprovados nos cursos de graduação da UEPB, os estudantes que concorreram pela Cota de Inclusão Social obtiveram notas que se equiparam aos que concorreram na Ampla Concorrência, o que reflete o bom desempenho dos egressos das escolas públicas.

Foto: Paraibaonline

O pró-reitor de Graduação da UEPB, professor Eli Brandão (foto), enfatiza que a despeito das dificuldades de falta de estrutura e recursos enfrentadas pelos estudantes egressos da escola pública as notas que eles têm obtido no processo seletivo demonstram que os aprovados conquistam a vaga no ensino superior também por mérito, fato que vem se repetindo nos últimos anos em todas as universidades públicas do país.

Eli Brandão ressalta também que a seleção do Sisu com o uso da nota do Enem promoveu uma verdadeira revolução no âmbito da educação superior, na medida em que potencializou a democratização do acesso às universidades e universalizou a mobilidade.

“Aliado a isto, os dados têm mostrado que as políticas de ações afirmativas de reserva de vagas por meio de cotas e os cursos de preparação para o Enem têm contribuído de forma extraordinária para reforçar os conhecimentos e ampliar as aspirações acadêmicas dos estudantes egressos de escola pública, de modo que as notas desses estudantes vêm gradativamente crescendo, a ponto de muitos já obterem as melhores notas em cursos concorridos e, mais do que isso, demonstrarem excelente desempenho acadêmico ao longo da formação”, afirma o pró-reitor.

A UEPB, conforme Resolução aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), distribui proporcionalmente as vagas de todos os seus cursos na modalidade de Bacharelado, reservando 50% para egressos de escola pública e 50% para ampla concorrência.

Já as vagas nos cursos de Licenciatura são distribuídas universalmente por meio da ampla concorrência e, mesmo assim, os estudantes egressos de escola pública aprovados nos cursos de Licenciatura representam mais de 70%.

Os dados da Prograd também mostram que os cinco cursos mais concorridos na UEPB para o período 2017.1 foram Enfermagem, Serviço Social, Administração (Campus I), Administração (Campus VII) e Psicologia.

No curso de Administração Campus I, os cinco primeiros aprovados na modalidade, oriundos de Escola Pública, obtiveram notas próximas dos aprovados na ampla concorrência.

O aluno classificado em 1º lugar, por exemplo, obteve 671,92 pontos, enquanto o candidato aprovado na Ampla Concorrência e obteve 681,43 pontos.

O mesmo fenômeno aconteceu nos demais bacharelados. No concorrido curso de Direito – Turno Matutino, o candidato aprovado em 1º lugar na cota destinada aos egressos de escola pública obteve 731,94 pontos.

O candidato que disputou a mesma vaga na Ampla Concorrência conquistou 774,19 pontos.

A estudante egressa de escola pública classificada em 1º lugar no curso de Enfermagem obteve 680,22 pontos contra 724,06 pontos alcançados pela candidata que foi aprovada na Ampla Concorrência.

A diferença também foi pequena nos cursos de Odontologia, Jornalismo, Psicologia, entre outros.

No curso de Serviço Social, os números praticamente bastante próximos, sendo 659,98 para o candidato classificado em primeiro lugar pela Cota de Inclusão e 702,31 do futuro profissional da área que entrou na Universidade através da Ampla Concorrência.

O pró-reitor Eli Brandão chama a atenção dos candidatos que participaram da seleção do Sisu e que ficaram na Lista Geral de Espera do MEC. Estes precisam ficar atentos ao calendário do Ministério da Educação (MEC) para realizarem o Cadastro de Interesse em permanecer na Lista, sob o risco de perderem a vaga.

Ele lembrou que os estudantes devem conferir as datas no Edital e acessar os portais do MEC e da UEPB com frequência.

O período para o candidato declarar junto ao MEC o interesse de participar na Lista Geral de Espera terminou nesta sexta-feira (10) e a publicação da Lista Geral de Espera do MEC com os aprovados será feita no dia 16 deste mês.

No dia 20 de fevereiro, após o MEC divulgar os candidatos inscritos na Lista Geral de Espera, a UEPB vai divulgar em seu site um link de cadastramento que deve ser preenchido obrigatoriamente por todos os candidatos que desejarem continuar concorrendo às vagas remanescentes na Instituição.

A publicação do resultado dos aprovados na primeira lista de espera da UEPB acontece no dia 9 de março e, entre os dias 13 e 15 de março, os estudantes convocados devem se deslocar à Coordenação do Curso escolhido para a realização das matrículas.

