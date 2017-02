UEPB esclarece motivos de explosão química ocorrida no campus, em CG

Uma explosão química foi registrada no campus da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em Campina Grande, na manhã desta sexta-feira (10), e deixou uma aluna ferida com queimaduras.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local no intuito de conter as chamas.

A UEPB enviou uma nota à imprensa na tarde desta seta-feira, através da assessoria de comunicação, esclarecendo o ocorrido.

Confira a nota na íntegra:

Sobre o acidente envolvendo uma aluna do Curso de Farmácia da UEPB, na manhã desta sexta-feira, 10 de fevereiro, informamos que o fato aconteceu em um laboratório da Farmácia Escola, no Campus de Bodocongó, em Campina Grande, durante aula prática, quando a estudante Renata de Oliveira Nóbrega, do 9º período do curso, manuseava um composto químico e, ao transportar o material de lugar, passou por uma área de calor do laboratório, o que provocou a combustão do produto químico e consequente explosão, ocasionando queimadura nas mãos e em parte do rosto da aluna.

Imediatamente a estudante recebeu os primeiros socorros e o atendimento de urgência foi acionado. Renata foi levada para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde foi atendida na Ala de Queimados. Ela passou pelos procedimentos padrões de atendimento deste tipo de ocorrência e encontra-se em observação na unidade hospitalar, com perspectiva de alta até o final da tarde. Toda a assistência está sendo prestada para a pronta recuperação da aluna. Felizmente, apesar do susto, a aluna não corre nenhum risco e não ficará com sequelas do acidente. Informamos também que nenhum dos demais alunos que estavam sofreram qualquer tipo de ferimento.