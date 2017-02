Treze recebe Botafogo-PB na volta do Clássico Tradição ao Paraibano

Depois de um ano e meio o Estádio Amigão volta a sediar uma edição do Clássico Tradição.

A rivalidade mais antiga do Estado entra em campo logo mais, às 20h30, quando Treze e Botafogo-PB medem forças pela oitava rodada do Campeonato Paraibano 2017.

Foto: Arquivo / Voz da Torcida

As duas equipes não se enfrentam desde 10 de junho de 2015, quando o time de São José venceu os pessoenses por 2 a 0. No ano passado, não houve Clássico Tradição por força do regulamento.

Para o confronto desta noite, o Treze deve estrear algumas contratações de forma oficial. São os casos do zagueiro Fernando Lopes e do volante Dedé. O atacante Edson Reis vai ficar como opção, no banco.

Clique aqui para ler matéria completa.

.