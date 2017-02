Treze perde Clássico Tradição. Veja o gol do Bota-PB

fotos: Jeffinho Cariri

No primeiro Clássico Tradição do ano, o Botafogo-PB foi cirúrgico e venceu o Treze no Amigão por 1 a 0 na casa do adversário. Vindo de duas derrotas, o Belo conseguiu se encontrar com as vitórias com o gol de Luiz Paulo e segue na liderança do Campeonato Paraibano.

Na primeira etapa o jogo foi bem movimentado. Aos 5 minutos, Diogo Rangel cruzou na cabeça de Danillo Galvão, que finalizou para boa defesa de Bruno Fuso. Aos 12 veio a resposta do Treze. em bom chuta de Laerte, Dico aproveitou para desviar, a bola passou de Michel Alves, mas o zagueiro Bruno Maia tirou da linha, evitando o gol.

