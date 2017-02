Treze faz amistoso neste domingo no PV de olho no clássico com Bota-PB

foto: Jefferson Cariri O Treze aproveita a pausa no Campeonato Paraibano para não perder o ritmo de jogo. Neste domingo, o Alvinegro faz amistoso contra o Belo Jardim, às 15h30 no Estádio Presidente Vargas. O confronto, servirá para o técnico Leocir Dall’Astra testar os novos contratos e aprimorar o time visando o Clássico Tradição contra o Botafogo-PB, na próxima quarta-feira (15), às 20h30, no Amigão. Veja matéria completa AQUI Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Print