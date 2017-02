Treze anuncia contratação de centroavante que estava no Caxias-RS

Finalmente o tão esperado centroavante que a torcida do Treze esperava está chegando.

O departamento de futebol alvinegro confirmou o acerto com o atacante Edson Reis, de 26 anos. O atleta é natural de Conceição do Jacuípe-BA e teve toda sua formação feita no Vitória.

Foto: Divulgação / Vitória-BA

Atualmente Edson estava no Caxias-RS, após ter vestido as camisas de Veranópolis, CRB, Fortaleza, Comercial e Salgueiro, além de acumular passagens pelo futebol japonês e na Bélgica.

