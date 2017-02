Trauma de Campina disponibiliza novo serviço de processo cirúrgico

foto: Paraibaonline

A partir desta sexta-feira (17) o Hospital de Trauma de Campina Grande, começou a oferecer o serviço de retirada de cálculo biliar sem corte.

De acordo o diretor-geral do Trauma, Geraldo Medeiros, o procedimento da retirada é diferente do processo tradicional da cirurgia que normalmente é ofertada. Por isso, processo não está disponibilizado em nenhum serviço de rede pública no Estado da Paraíba.

Ele disse ainda que a estrutura já estava disponível para o serviço começar a ser realizado em Campina, ressaltando que o processo é menos invasivo e evita internação de pacientes.

A ideia, segundo Geraldo, é a realização de ao menos oito cirurgias mensais.

* informações da Correio FM