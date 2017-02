Tovar desmente declarações sobre vereador; Coluna ratifica

O deputado Tovar Correia Lima (PSDB) negou que tenha feito declarações acerca do processo eleitoral no Poder Legislativo campinense, particularmente com relação à postulação do vereador Marinaldo Cardoso (PRB) de presidir a Câmara no biênio 2019/2020.

A informação foi veiculada ontem neste espaço.

“Nunca dei essa declaração; nunca falei nada a esse respeito sobre Marinaldo. Isso é uma coisa para eles discutirem, eu não”, garantiu o parlamentar ´tucano´.

E reforçou: “Não dei uma declaração a esse respeito. Há tempos não falo deste assunto”.

Nota do colunista Arimatéa Souza: APARTE mantém o teor da nota publicada.

Tovar fez o referido comentário na última sexta-feira, durante um café da manhã com lideranças do PSDC no restaurante Brasília, bairro de José Pinheiro.

