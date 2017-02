TJPB lança campanha ‘Tribunal Solidário’ em Campina Grande

A Campanha “Tribunal Solidário” será lançada na comarca de Campina Grande, nesta sexta-feira (17), no Fórum Affonso Campos, pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

A ação ocorre em adesão a uma iniciativa do padre Djacy Brasileiro, denominada “Campanha Solidária”, com vista a arrecadar alimentos em favor das famílias paraibanas vítimas da seca, na região do Vale do Piancó.

A campanha, que se estenderá até o próximo dia 14 de março, foi lançada inicialmente na comarca de João Pessoa, na última terça-feira (14), em ato solene realizado no hall de entrada do prédio Anexo Administrativo do Tribunal de Justiça. No âmbito do Poder Judiciário, a ação tem a coordenação do juiz Ricardo Freitas, com apoio da Diretoria de Comunicação Institucional e da Gerência de Cerimonial.

A proposta busca o engajamento de servidores e jurisdicionado, como forma de amenizar as graves conseqüências causadas pela falta de chuva, o que tem atingido várias famílias da região do Vale do Piancó, onde atua o religioso idealizador da campanha.

A campanha visa arrecadar alimentos de primeira necessidade, tais como arroz, feijão, macarrão, açúcar, e outros produtos que compõem a cesta básica. Na comarca da Capital, pontos de arrecadação foram instalados na sede do TJPB, no Fórum Cível, no Fórum Criminal e no Fórum Regional de Mangabeira. Em Campina Grande as doações podem ser entregues no Fórum Affonso Campos e, em Patos, no Fórum da Cidade.

Ao lançar a campanha, o padre Djacy reconheceu que a “ação não resolve o problema, mas ameniza um pouco a dor e o sofrimento dos sertanejos”. Essa é a segunda edição da campanha. No primeiro ano, foram arrecadados mais de 7 toneladas de alimentos e cidades do Vale do Piancó receberam as doações.