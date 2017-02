Técnico do Treze comemora chegada de centroavante: “Já vai para o jogo”

Foto: Bruno Rafael / Paraibaonline

O atacante Edson Reis finalmente desembarcou no estádio Presidente Vargas. E já deve marcar sua estreia pelo Treze, mesmo que não seja oficial, no amistoso de domingo (12) contra o Belo Jardim-PE.

O jogador de 26 anos, que veio do Caxias-RS, chega com a responsabilidade de ser o novo dono da camisa 9 do Galo.

Ele chegou nesta sexta-feira (10), realizou exames médicos, assinou contrato e já treinou com todo o elenco no PV.

O atleta já chega bem fisicamente, uma vez que fez pré-temporada e vinha treinando no seu ex-clube.

Veja matéria completa AQUI