Tarifa de água deve aumentar com a chegada da transposição

O secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, afirmou que a tarifa de água deve aumentar com a chegada das águas do rio São Francisco à Paraíba.

Ele ressaltou que a tentativa dos governadores é diminuir muito esse possível aumento.

Foto: Paraibaonline

– Os governos dos estados têm o foco de fazer com que a tarifa seja a mínima possível para se pagar a Codevasp, órgão operador federal responsável pela manutenção e operação das águas do São Francisco. Estamos tentando fazer com que esse trabalho não impacte na vida do cidadão. Esse é o foco maior que está sendo discutido – ressaltou.

João Azedo disse que o cálculo está seguindo vários critérios junto ao Ministério da Integração, Casa Civil da Presidência e ANA. A discussão está sendo realizada e ainda não se sabe o valor que o consumidor final irá pagar da tarifa.

– Para chegar à Paraíba pelo Eixo Leste, por exemplo, a água do São Francisco é bombeada e elevada a 300 metros de altura. Existem seis estações de bombeamento e há necessidade do pagamento de um valor. Há um custo fixo de manutenção do próprio sistema, e um custo por demanda, que só será pago quando tivermos pleiteando a água porque podemos ter um inverno bom e não existir a necessidade de pedir água do São Francisco – explicou.

*As informações foram divulgadas na Rádio Correio FM.

