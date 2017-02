Suspeitos de tráfico são apreendidos com mais de 2 kg de droga na Grande João Pessoa

A Polícia Militar tirou das ruas mais de 2 kg de drogas durante as ações de combate ao tráfico, nessa terça-feira (7), nas cidades de Santa Rita, Mamanguape e João Pessoa.

Quatro suspeitos de terem envolvimento com o crime foram levados para as delegacias.

Foto: Secom/PB

Na capital, policiais da Força Tática do 1º Batalhão abordaram dois suspeitos, de 19 e 16 anos, na comunidade do Riachinho, no bairro Treze de Maio, e flagraram a dupla transportando um tablete de quase 1 kg de maconha, bem como 100 papelotes da mesma droga.

O adolescente já tinha sido apreendido anteriormente, também por tráfico de drogas na comunidade.

Em Santa Rita, foram apreendidas 24 trouxas de maconha com dois suspeitos, de 36 e 20 anos, durante as abordagens realizadas em uma das praças do bairro de Tibiri II, em Santa Rita.

Um terceiro suspeito, de 16 anos, também foi detido porque tentou impedir a abordagem dos policiais aos dois detidos.

Foto: Secom/PB

E no município de Mamanguape, que fica no Litoral Norte da Paraíba, um homem de 23 anos foi preso com 30 pedras de crack e mais de R$ 200 em cédulas trocadas ao tentar fugir de um cerco policial montado para abordar pessoas suspeitas de atuar no tráfico. Ele estaria envolvido com o crime no local onde foi preso.