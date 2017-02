Suspeito de tráfico de drogas é preso em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Campina Grande (DRE), prendeu, no final da tarde dessa quinta-feira (9), Gilmar de Andrade Santos.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz do 1º Tribunal do Júri, pela prática do homicídio de Marcos Alexsandro Silva Nunes, ocorrido no ano passado.

No momento da prisão, o suspeito reagiu à ação policial e tentou fugir por uma mata, disparando contra os investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

De acordo com o delegado da especializada, Ramirez São Pedro, o suspeito foi atingido durante a troca de tiros e foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, local onde ainda se encontra sob custódia policial.

Após a detenção do suspeito, os agentes encontraram, em meio à mata, uma pistola calibre .40, com munições e uma mochila contendo dois tabletes de maconha, o que totalizou dois quilos da droga.

Ainda de acordo com o delegado Ramirez São Pedro, Gilmar de Andrade já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e é investigado por outros crimes contra a vida, na região de Campina Grande.

Segundo as investigações em andamento, nas últimas semanas a DRE prendeu em flagrante vários suspeitos de integrar o grupo criminoso comandado por Gilmar.

.