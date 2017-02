Suspeito de roubar agência dos Correios no RN é preso em Campina

Um homem foi detido no distrito de São José da Mata, em Campina Grande, nesta sexta-feira (10).

Ele é suspeito de roubar uma agência dos Correios na cidade de São José do Sabugi, no Rio Grande do Norte.

O crime aconteceu em 2015. Na época foram roubados mais de R$ 140 mil.