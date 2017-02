Suspeito de fraudar financiamentos de veículos é preso em JP

Mais um suspeito de estelionato foi preso, na manhã desta sexta-feira (10), por policiais civis da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa.

Alyson Alberto Alves da Silva, 32 anos, estava em sua residência, situada no bairro de Mangabeira, na Zona Sul da Capital, quando recebeu voz de prisão pelos crimes que é investigado. Alyson foi denunciado na DDF por ter financiado um veículo usando um comprovante de renda falso.

“Alyson, que é conhecido como “tanque”, é suspeito de financiar um carro GM Ônix, ano 2016, em nome da mãe dele usando uma Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) falsa. O documento é usado por profissionais autônomos, liberais e empresários para comprovar renda, obter crédito financiamento e abrir conta bancaria. Esta não é a primeira vez que ele é investigado. Um levantamento mostra que ele responde a nove processos”, falou o delegado da DDF, Lucas Sá.

Entre os processos criminais que Alyson responde estão os crimes de trânsito, desacato, lesão corporal, estelionato e tráfico de drogas.

Na manhã de sexta-feira (10), quando foi abordado pelos policiais ele resistiu à prisão e foi autuado na Delegacia de Defraudações e Falsificações por falsidade ideológica, ameaça, resistência à prisão, associação criminosa e porte de drogas para consumo.

Já o carro financiado por ele com o DECORE falso da mãe tinha sido vendido para outra pessoa, que aparece como vítima no inquérito.

De acordo com as investigações, o carro foi vendido no ano passado para uma pessoa e depois foi apreendido pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) de João Pessoa. A polícia descobriu que ele foi resgatado por Alyson dias depois.

Ele teria usado um documento assinado pela vítima para liberar o veículo. Mas em seguida o carro foi entregue em uma ‘boca de fumo’ a título de pagamento de dívidas com o tráfico de drogas. A vítima descobriu e foi até o local com um amigo e conseguiu pagar a conta de Alyson e assim reaver o carro.

Na casa de Alyson os policiais apreenderam vários documentos relacionados à contratação de empréstimos e financiamentos em nome de diversas pessoas. Segundo a autoridade policial, isso mostra que o suspeito vem atuando de maneira reiterada, possivelmente sendo membro de uma associação criminosa especializada em fraudes desta natureza.

As investigações continuam para descobrir se o suspeito contou com a ajuda de outras pessoas para praticar os golpes e identificar as pessoas lesadas pelo investigado. Alyson foi ouvido e está recolhido na carceragem da Central de Policia aguardando pela audiência de custódia.