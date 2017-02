Suspeito de fraudar contas em agências bancárias é preso em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, prendeu, na manhã desta segunda-feira (13), Fábio do Nascimento, de 43 anos, ao abrir uma conta corrente com o uso de documentos falsos em nome de José Erielson Almeida do Nascimento.

De acordo com o delegado Lucas Sá, o suspeito preso é investigado há seis meses, em face da abertura de contas e da contratação de empréstimos consignados em nome de servidores públicos – uma das vítimas é capitão da PMPB – e foi lesada em mais de R$ 40 mil, contratados indevidamente pelo suspeito.

“Pelo menos três outras pessoas foram vítimas das contratações fraudulentas, que já causaram um prejuízo superior a R$ 200 mil. Fábio do Nascimento foi preso em agosto de 2012, pela DDF e pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFVC,) com mais duas outras pessoas, praticando exatamente a mesma conduta criminosa – fraudes em empréstimos consignados em nome de servidores públicos”, disse a autoridade policial.

Na ação desta segunda-feira (13), foi apreendida uma cédula de identidade falsa, um cartão bancário, um contrato de aluguel e um cartão de uma loja de roupas, em nome de uma das vítimas, além de cartões bancários de terceiros. Foi encontrado ainda um exame falso de HIV, utilizado pelo suspeito para conseguir a concessão de um benefício social.

Fábio do Nascimento foi preso em flagrante pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica, estelionato e associação criminosa. Ele será encaminhado para audiência de custódia para receber as decisões judiciais.