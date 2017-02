Suspeito de atuar no tráfico noturno é preso em João Pessoa

A Polícia Militar desarticulou, no começo da manhã desta terça-feira (14), um ponto de venda de drogas que funcionava em um condomínio do bairro Vieira Diniz, em João Pessoa, e prendeu em flagrante Marcelo Ramos da Silva, de 41 anos, suspeito de atuar no tráfico durante o período noturno.

Com ele, foram apreendidos um revólver, munições, 12 pedras de crack, seis saquinhos de cocaína, balança de precisão, dinheiro trocado e 1 kg de maconha do tipo Skank – conhecida como ‘super maconha’, por ser cultivada em laboratório para ter efeito concentrado e custar quatro vezes mais do que o tipo comum da droga.

Foto: Secom/PB

Segundo informações do capitão Sidnei Paiva, a PM vinha recebendo informações da atuação do suspeito no tráfico local.

“Ele movimentava o comércio de drogas sempre à noite e madrugada, utilizando como ponto de venda um apartamento de um condomínio residencial. O que chamou a atenção foi o tipo de droga que foi encontrada com ele, que geralmente é mais consumida por usuários da classe média alta”, contou.

Ele foi preso durante uma campana montada pelos policiais, que esperaram o dia amanhecer para desarticular o ponto de venda de drogas.

O acusado foi levado para a Central de Polícia Civil, no Geisel.

