SMS realiza atividades de prevenção de DSTs durante o Folia de Rua, em João Pessoa

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá realizar durante o Folia de Rua atividades de conscientização para o cuidado com as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). As atividades terão a frente à equipe da Seção de DST/AIDS e acontecerão na abertura do evento e nos principais blocos da prévia carnavalesca.

Os profissionais de Saúde estarão conversando com os foliões, dando orientações sobre o serviço e distribuindo preservativos, sendo 100 mil preservativos feminino e 500 mil masculino. Essas ações ocorrem na abertura do Folia de Rua (17- sexta), Bloco dos Atletas (18 – sábado), Virgens de Tambaú (19 – domingo), Muriçocas do Miramar (22- quarta) e Bloco do Cafuçu (24-sexta)

Este ano, as ações reforçam o uso do preservativo como a mais importante arma no combate ao HIV/Aids e as demais DSTs. “Durante os principais blocos do Folia de Rua estaremos trabalhando a mensagem, através de escuta e abordagem junto aos foliões, além da distribuição de preservativos masculino e feminino”, explica Roberta Cabral, assessora técnica da Seção de DST/AIDS da SMS.

Além da ação nos blocos, os profissionais das Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão fortalecendo a importância da prevenção as DST’s e o uso correto do preservativo. Esse trabalho será feito na sala de espera e durante as consultas.

foto: Secom/JP

“O principal objetivo das ações durante as prévias carnavalescas é alertar a população em geral, em especial aos foliões. A camisinha ainda é o melhor remédio para prevenir o HIV/AIDS e as demais DST’s, e na dúvida é importante fazer os testes”, alerta Roberta Cabral.

Testes – Para quem desejar fazer os testes para diagnóstico da AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, a SMS disponibiliza o serviço no Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que funciona no Centro de Atenção Integral a Saúde (CAIS) de Jaguaribe. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O CTA funciona ao longo de todo o ano e oferta aos usuários a testagem rápida de HIV/Aids e outras DSTs, como sífilis e hepatites B e C, com o resultado do exame saindo em 30 minutos.

Caso o teste rápido dê positivo, o usuário é encaminhado para o Complexo Hospitalar Dr. Clementino Fraga ou para o ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW). Já as gestantes portadoras do HIV/Aids são acompanhadas no serviço de Assistência Especializada Familiar do HULW.

Para ter acesso aos serviços do CTA, o usuário pode ser encaminhado pelas Unidades de Saúde da Família (USF) ou por demanda espontânea, indo diretamente ao local.