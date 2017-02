Sindicalista acusa prefeito de querer fechar o Sintab e diz que reagirá até a morte

O diretor de Comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, em resposta à decisão judicial que determinou a retirada de outdoors contra o prefeito de Campina Grande, disse que Romero Rodrigues quer tentar fechar o sindicato e isto seria um “fato gravíssimo”.

A suposta tentativa relatada pelo ex-vereador seria porque na ação da PMCG contra o Sintab, o órgão pede que o sindicato não possa mais fazer panfletos.

Foto: Paraibaonline

– É gravíssimo o fato do prefeito tentar fechar o sindicato. Primeiro não repassa as consignações, agora entra com uma ação pedindo à Justiça que determine a retirada de todos os outdoors. Na mesma ação, solicita que o sindicato não possa mais fazer panfleto. De nossa parte vamos resistir até a morte. Logo, logo teremos assembleias – lamentou o ex-vereador.

O sindicalista ainda disse que sabia que a reação do Executivo contra o Sintab seria grande, pois a cobrança gira em torno de R$ 70 milhões.

– Claro que nós temos e sempre tivemos a convicção que em se tratando de cerca de R$ 70 milhões a reação seria contundente. A pergunta que não pode faltar é: cadê os R$ 70 milhões? O povo quer saber e tem o direito, com outdoor ou sem outdoor – finalizou.

