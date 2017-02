Sesi lança edital para implantação de projeto de segurança do trabalho

As empresas do segmento industrial interessadas em melhorar os indicadores de produtividade organizacional e a saúde e segurança dos seus trabalhadores, por meio da Implementação do Modelo de Atuação SESI em Soluções Integradas, devem se inscrever na sede da FIEP, em Campina Grande, no período de 20 a 24 de fevereiro.

O Modelo tem por objeto a formulação e oferta de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho e Promoção da Saúde, de modo a prover soluções integradas e customizadas. Para acessar o Edital com as informações completas do Chamamento Público (Clique Aqui).

A documentação passará por uma avaliação qualitativa, onde uma Comissão designada pelo SESI realizará uma análise detalhada para emissão de um relatório circunstanciado.

Os interessados deverão apresentar cópias dos documentos, no ato da inscrição, no horário de 9h às 11h e 15h às 17h, na Federação das Indústria do Estado da Paraíba – FIEP, Avenida Manoel Guimarães, 195, 3º andar, José Pinheiro na cidade de Campina Grande – PB.

Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone: (83) 2101 – 5300.