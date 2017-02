Sesc e Senac participam de mais uma edição do Chá Solidário junto à PMJP

fotos: ascom

O cenário do casario histórico e o pôr do sol do Hotel Globo, no bairro do Varadouro, formaram mais uma vez o cenário para a solidariedade. Na última quinta-feira, 9, o Sesc e o Senac participaram de mais uma edição do Chá Solidário, realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da iniciativa da primeira dama da Capital, Maísa Cartaxo.

O objetivo da ação foi de arrecadar donativos para a Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (Amem).

O Sesc Paraíba participou com a presença do Grupo Folclórico e do Trio de Forró Pé de Serra da instituição, que animaram os presente ao som do ritmo autêntico da nossa terra. Juntos, os músicos e dançarinos do grupo mostraram, através da dança e música, a cultura paraibana do litoral ao sertão.

Já o Senac foi responsável pela qualidade no atendimento dos garçons, egressos da Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria. Com uma equipe de profissionais qualificados, sob supervisão do professor, os garçons da instituição contribuíram para o bom atendimento no evento.

A programação do evento contou com apresentações musicais de brega, forró e MPB, desfiles de fantasias, apresentações culturais e uma homenagem ao artista plástico Dadá Wenceslau.

Os donativos arrecadados contribuirão com a alimentação de dezenas de idosos acolhidos pela Amem na Região Metropolitana de João Pessoa, atualmente sob direção da colunista Goretti Zenaide.