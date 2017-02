Sérgio China avalia: “Campinense é a equipe do segundo tempo”

Mesmo após um primeiro tempo apático, o Campinense conseguiu mudar de postura na etapa complementar, ontem, contra o Náutico, e voltou a vencer jogando no Amigão depois de um mês e quatro dias.

Nesse intervalo, foram quatro jogos, com três empates (Auto Esporte, Treze e Santa Cruz) e uma derrota (Ponte Preta).

Foto: Ascom / Campinense

O 2 a 0 de ontem sobre o Timbu pernambucano, além da reabilitação pós-derrota para a Macaca campineira, serviu para deixar a Raposa na liderança do Grupo A do Nordestão junto com o Santa Cruz, que leva vantagem no saldo de gols (5 x 3). Ambos têm sete pontos.

Sobre o jogo, o técnico Sérgio China elogiou o adversário e reconheceu o começo ruim do Rubro-Negro.

