Seplan não realizará atendimento ao público nesta sexta-feira

Foto: Codecom/CG

A Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Campina Grande (Seplan) informou que não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira, 10.

Os servidores da Seplan participarão de um treinamento sobre a prática dos 5S (Sendo de Utilização; Senso de Ordenação; Senso de Limpeza; Senso de Saúde; e Senso de Autodisciplina) e, por conta disso, na sexta-feira, 10, farão um trabalho interno para organizar a Secretaria, aplicando as técnicas aprendidas.

O treinamento será ministrado pelas engenheiras Araci Brasil e Valéria Barros (Especialista em Gestão pela Qualidade Total) e pelo Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria, Getúlio Dantas. De acordo com Valéria Barros, cada funcionário ficará responsável por aplicar os métodos em seu setor e, com esse treinamento, será iniciado um trabalho de coleta seletiva na Secretaria.

“Na sexta-feira, cada servidor vai limpar e organizar o seu setor, descartando o que não usa (Senso de Utilização), organizando o que vai ficar (Senso de Ordenação) e limpando o que vai utilizar (Senso de Limpeza). Estamos estudando parcerias com as cooperativas de catadores da cidade, para que todo o material reciclável separado na Seplan seja recolhido e tratado da forma adequada e queremos que esta seja uma ação permanente na Secretaria”, disse a Especialista em Gestão pela Qualidade Total.

O método dos 5S foi iniciado no Japão e hoje é utilizado em todo o mundo para uma boa convivência e organização do trabalho. Ele estimula que as organizações apliquem práticas específicas para o bem coletivo.

Com esse treinamento, o Secretário de Planejamento e Gestão, André Agra, espera melhorar o serviço da Secretaria, tornando o atendimento ao público mais eficiente, com base na organização.

“Estamos reorganizando a Secretaria de Planejamento e Gestão para oferecer sempre o melhor serviço ao cidadão e motivar a nossa equipe. Com esse treinamento, todos os nossos setores ficarão mais eficientes e os documentos mais organizados, o que vai agilizar e facilitar o trabalho de todos”, explicou André Agra.

O atendimento ao público na Secretaria de Planejamento e Gestão volta ao normal já na segunda-feira, 13, das 8h ao meio-dia A Seplan está localizada na rua Nossa Senhora de Lourdes, 85, no bairro Jardim Tavares.