Senai e Pronatec capacitam detentos em penitenciária de João Pessoa

foto: ascom

A fim de atender demanda do Governo Federal o SENAI-PB, por meio do Centro de Formação Profissional José William Lemos Leal, em Bayeux, está oferecendo o Curso de Pedreiro Alvenaria – Pronatec na Penitenciária Silvio Porto, em João Pessoa. O curso possui 200h/aula e capacita 40 detentos, desde outubro passado.

Com aulas teóricas e práticas sendo ministradas quatro vezes por semana, o curso Pedreiro de Alvenaria obedece à metodologia de ensino específica na qual estão inseridas também ações de comunicação verbal, utilização de recursos de apoio de didático tais como data show, vídeos demonstrativos e as aulas práticas, que têm sido também uma oportunidade para se construir uma nova sala de aula no presídio. A certificação é garantida ao aluno que apresenta, no mínimo, 75% de frequência.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica do SENAI, Eliane Nascimento Gama, aonde o SENAI chega busca cumprir o seu papel com maestria. “O SENAI precisa cumprir, cada vez mais, o seu papel de instituição formadora de mão de obra para o mercado de Trabalho.

E isso, aonde ele chega, tem feito isso com maestria, uma vez que leva a muitas pessoas a oportunidade de inserção e até reinserção no mercado de trabalho. Esta capacitação a detentos é um exemplo disso”, comenta.

O profissional pedreiro é a pessoa apta a executar diversos trabalhos na Construção Civil a exemplo de reforma, manutenção de obras etc, conforme revela o instrutor de Alvenaria do SENAI, João Aragão.

“Várias são as atividades desenvolvidas por este profissional e podem ser exemplificas como a aplicação de revestimento cerâmico de piso e paredes, levantar paredes em alvenaria, fazer contra pisos, entre outras”, comenta.

Informações complementares, sobre Curso de Pedreiro Alvenaria – Pronatec oferecido a presidiários, podem ser repassadas pela Coordenação Pedagógica do SENAI – CFP José William Lemos Leal, em Bayeux, pelo fone: (83) 2108-8700.