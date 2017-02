SENAI abre inscrições para cursos na modalidade EAD, em março

A partir do mês de março, o SENAI estará com matrículas abertas para novas turmas de cursos na modalidade a Distância – EAD.

Os cursos semipresenciais, com apenas um encontro semanal, permitem ao aluno maior flexibilidade de horário, assim como também a interação com as novas tecnologias de ensino.

Com o acompanhamento de tutores e apoio da monitoria, os alunos estudam 80% da carga horária dos cursos em um ambiente virtual com todos os recursos e materiais didáticos semelhantes ao dos cursos presenciais, interagindo através de fóruns e atividades online.

Já nos encontros presenciais, que correspondem a 20% da carga horária, os alunos desenvolvem os conteúdos estudados em ambiente virtual por meio de atividades de aprendizagem prática, nos laboratórios e oficinas dos polos.

Em Campina Grande, estão sendo oferecidos os seguintes cursos: Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Automação Industrial, Técnico em manutenção e Suporte de Informática, Qualificação em Assistente de Contabilidade, Operador de Computador, Desenhista de Produtos Gráficos WEB e Supervisor Inovador (totalmente on-line). Para estes cursos, as matrículas estão abertas na Unidade do SENAI, no bairro da Prata.

Para quem procura formação profissional para Técnico em Segurança do Trabalho e Edificações, os cursos serão oferecidos pela Unidade CITI/CAM no Distrito Industrial de Campina Grande.

Já em João Pessoa e região, a Unidade do SENAI, no Distrito Industrial, está ofertando vagas para o curso Técnico em Eletroeletrônica e de Qualificação em Assistente Administrativo.

Por sua vez, a Escola de Construção Civil do SENAI, em Bayeux, está com matrículas abertas para os seguintes cursos: Técnico em Segurança do trabalho, Técnico em Edificações, Qualificação Profissional em Almoxarife, Eletricista Instalador Residencial, Desenhista Técnico em Edificações e Supervisor Inovador (totalmente on-line).

Os interessados que quiserem obter mais informações sobre os Cursos de Educação a Distância, podem acessar o Portal EAD senaiead.fiepb.org.br ou fazerem contato pelo telefone (83) 2101-5379