Senador paraibano se recusa a disputar presidência da CCJ dentro do PMDB

O senador paraibano Raimundo Lira (PMDB) desistiu de disputar com colegas de partido a indicação da legenda para presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).

Com a desistência de Lira, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, vai oficializar a indicação do senador Edison Lobão (PMDB) para comandar a CCJ.

Ao comunicar sua desistência, Raimundo Lira disse que não aceita disputar dentro da bancada com Lobão, que passa a ser candidato único dentro do PMDB, que, diante do impasse dentro da bancada, resolveu decidir no voto quem seria o indicado do partido para a CCJ.

– Há interferências externas nesse processo. Por isso, não vou participar da votação na bancada. Respeito muito o senador Lobão, mas não aceito essa interferência – disse Raimundo Lira ao chegar para a reunião da bancada do PMDB, conforme publicação do jornal O Globo.

