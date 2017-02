Senador espera que TRE-PB julgue processo contra Ricardo Coutinho

O senador Cássio Cunha Lima(PSDB) falou sobre processos impetrados contra o governador Ricardo Coutinho. Segundo o parlamentar, foi o Ministério Público que pediu cassação de Ricardo.

– O que estamos esperando é que o desembargador Romero Marcelo, que é o novo relator, possa pautar essa matéria. É claro que não se pode exigir do desembargador, que assumiu só no final do ano passado a sua vaga no TRE como relator, um julgamento tão célere porque pegou o processo agora. Mas não custa lembrar que o processo já tramita há dois anos – disse.

Entretanto, Cássio citou que o julgamento do seu processo foi concluído em seis meses e o seu mandato foi cassado em uma sessão que durou apenas 40 minutos.

– O TRE já tem precedentes, os crimes eleitorais praticados pelo governador Ricardo Coutinho foram gravíssimos, por muito menos fui cassado. O que espera é que a Justiça não tarde. Cabe ao TRE, e respeito a autonomia da decisão que a Corte terá, julgar. O que se espera é que o TRE da Paraíba faça sua prestação jurisdicional e realize o julgamento de um processo, afinal de contas são dois anos de tramitação – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.