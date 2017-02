Seminário vai reunir vigilantes das escolas e creches de Campina Grande

A Secretaria de Educação do Município de Campina Grande (Seduc) vai realizar na próxima terça-feira (14) um seminário voltado para os vigilantes que atuam nas escolas e creches do Sistema Municipal de Ensino.

O encontro deve reunir cerca de 400 profissionais, no auditório do Centro de Tecnologia Educacional (CTE), nas imediações do Açude Novo.

As atividades do seminário serão realizadas nos turnos manhã e tarde, a partir das 8h e das 14h, para que todos os vigilantes que atuam nas escolas e creches possam participar do evento em um dos horários oferecidos.

A intenção é que os profissionais reflitam sobre o seu papel no cotidiano das unidades educacionais do município, não só do ponto de vista da segurança, mas também em relação a sua importância no contexto educacional e no dia a dia dos alunos.

Para isso, participarão dos grupos de trabalho do seminário o coordenador da Guarda Municipal de Campina Grande, Marx Medeiros; o coordenador regional do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd), sargento Edgley Araújo; e o integrante da Patrulha Escolar da Polícia Militar, cabo Renato Ribeiro.

