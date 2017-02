Seminário de Gestão das Águas reúne técnicos e dirigentes nacionais e internacionais

A gestão eficiente dos recursos hídricos da Paraíba será discutida a partir desta quarta-feira (15), em Campina Grande. O Seminário de Gestão Estratégica das Águas irá reunir técnicos e dirigentes brasileiros e americanos, que irão apresentar sistemas inovadores e modelos de manejo eficiente das águas, que podem ser adotados no Nordeste brasileiro para impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

O evento tem início às 9h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) para um público de gestores públicos, representantes e técnicos de instituições, universidades e empresários convidados, e se estende até a quinta-feira (16) para um grupo de trabalho fechado que irá construir uma agenda estratégica para a gestão e uso dos recursos hídricos.

Gestores públicos de 160 municípios paraibanos também deverão participar do seminário. Os demais interessados no tema podem acompanhar as palestras, em tempo real, pela internet. Para isso, é preciso cadastrar-se previamente no site gestaodasaguas.fiepb.com.br.

No primeiro dia, o seminário vai contar com diversas palestras de dirigentes norte-americanos e brasileiros sobre a gestão das águas. Neste dia ainda haverá a assinatura de um termo de cooperação para a Promoção da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Paraíba, com a presença do assessor sênior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Haroldo Machado.

Dentre as palestras do seminário, destaca-se a apresentação do projeto Colorado-Big Thompson, uma das obras mais importantes de integração de bacias hidrográficas, com eficiente uso da água para a agricultura, a indústria, o município e doméstico.

A apresentação será feita pelo diretor geral da Northern Colorado Water Conservancy District, Eric Wilkinson.

Ainda haverá palestras com o comissário (secretário) de Agricultura do Estado do Colorado (EUA), Don Brown, que irá falar da importância do uso da água na agricultura irrigada e com o diretor presidente da Energy Management Corporation, Wayne Turnbow, que fará uma apresentação sobre inovação e tecnologia em sistemas elétricos para distribuição e entrega de águas.

O secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, também irá apresentar a visão estadual do processo de gestão das águas e um representante da Agência Nacional de Águas (ANA) falará sobre a visão nacional do processo de gestão da integração de bacias.

Para o superintendente do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar, as discussões sobre a gestão das águas e a troca de experiências de soluções para áreas que sofrem de estiagem são fundamentais para o atual momento da Paraíba.

“Precisamos pensar em estratégias para a gestão dos recursos hídricos existentes, aproveitamento de outras fontes, hoje, não utilizadas, e preparação para novos cenários, a exemplo da transposição de bacias”, disse o superintendente.

“Governo, sociedade e instituições precisamos pensar de forma estratégica a gestão das águas para que possamos tomar as decisões mais corretas possíveis. Aqui chove mais que no Colorado, que em Israel, mas nos falta um sistema de gestão integrado e sistêmico. Por isso estamos trazendo informação para gerar conhecimento e encontrarmos um modelo que gere desenvolvimento sustentável para a região”, disse o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim.

O presidente da Fiep e diretor regional do Sesi, Francisco Buega Gadelha, acrescentou que, em setembro do ano passado, ele, o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, o presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba, e o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Wesley Gonçalves Maciel conheceram de perto o Colorado-Big Thompson e convidaram os gestores do projeto e dirigentes norte-americanos para mostrarem suas experiências na Paraíba.

“Verificamos a necessidade da gestão de águas do rio São Francisco, que estão prestes a chegar. Entendemos que é importante conhecer sobre gestão e precificação da água. Por isso, convidamos os técnicos e gestores do Colorado, que tem uma realidade com algumas semelhanças com a Paraíba, sobretudo em relação à pluviometria. Lá chove semelhante ao Cariri paraibano e eles administram muito bem a água, aproveitando a água da chuva e das geleiras, permitindo que se tenha um Estado praticamente todo irrigado”, completou Francisco Buega.

O seminário será realizado pela Fiep e Sebrae Paraíba, com apoio do Governo do Estado, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, PNUD, Faepa e Sesi.