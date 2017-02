Semas promove primeiro Baile de Carnaval no Distrito de Galante

foto: Codecom/CG

Na última quarta-feira, 15, o Distrito de Galante, em Campina Grande, foi contagiado pela animação do frevo e marchinhas de Carnaval. O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Galante promoveu o primeiro Baile Carnavalesco. O Cras é coordenado pela Secretária Municipal de Assistência Social (Semas).

O evento foi realizado para o grupo de mulheres que estão inseridas no Programa Mexe Galante Ritmos Brasileiros, com a colaboração do professor Flávio Penha, que desenvolve, desde de outubro do ano passado, um trabalho voluntariado na unidade.

Cerca de 64 mulheres e crianças, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-Galante), participaram do baile de Carnaval.

A Coordenadora do Cras Galante, Cione Nobrega enalteceu o apoio recebido da secretaria de Assistência Social, Eva Gouveia, para desenvolver atividades físicas e a socialização dos seus usuários, dando mais qualidade de vida a quem mais precisa.

“O Grupo de Mulheres do Projeto Mexe Galante Ritmos Brasileiros, nasceu da necessidade dessas mulheres terem uma atividade física, saírem de casa para um momento só delas”, disse Cione.