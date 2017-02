Sem repasse do Estado, Casa de Apoio para pessoas com aids fecha as portas

foto: reprodução internet

A partir desta quinta-feira, 16 , a Rede Nacional de Pessoas Vivendo e Convivendo com HIV/Aids de Campina Grande vai suspender os serviços oferecidos na Casa de Apoio administrada pela insituição. O motivo é o atraso de dois meses no repasse dos incentivos para custeio das atividades no serviço por parte do Governo da Paraíba.

A Casa de Apoio funciona há 13 anos, oferecendo hospedagem e alimentação, de forma gratuita, para pessoas vivendo com aids e seus famíliares, de mais de sessenta cidades da Paraíba, que vêm a Campina Grande realizar exames de rotina e tratamento. No espaço ainda são oferecidos serviços psicossociais, nutricional e jurídico. Por mês, passa pela Casa uma média de oitenta pessoas.

São mais de quatrocentas pessoas cadastradas pela Casa de Apoio, que vão ficar sem atendimento devido à falta de recursos para compra de alimentos, custeio das despesas operacionais e pagamento da folha de pessoal. Desde o início do ano, os repasses da Secretaria Estadual de Saúde.

A Casa de Apoio é financiada pelo Governo Federal, que repassa o recurso ao Governo do Estado. A última transferência do governo paraibano para o serviço aconteceu em dezembro do ano passado. Por conta do atraso, 80% dos funcionários da instituição precisaram ser desligados.