Sejel promove pré-carnaval no Açude Velho neste domingo

foto: Paraibaonline

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque, comentou sobre uma programação planejada para esse domingo (12) no Açude Velho e entorno do Parque da Criança, onde vão ser promovidas atividades saudáveis na prévia do Carnaval.

Teles destacou que as pessoas vão poder se divertir, a partir das 5h, com a ciclofaixa, com caminhadas, corridas, danças e grupos que vão se apresentar durante uma volta olímpica no Açude Velho.

– Vamos dar uma volta olímpica em ritmo de Carnaval no Açude Velho, com a promoção de saúde – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.