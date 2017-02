Segurança suspeito de participação em assalto a Lojas Americanas é preso

Uma ação conjunta realizada por policiais da 5ª Delegacia Distrital de Bayeux, na região Metropolitana de João Pessoa, e da 4ª Companhia da Polícia Militar conseguiu dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra o segurança Gersino Nogueira Cordeiro, 28 anos.

Foto: Secom/PB

Ele é suspeito de participar do assalto à Lojas Americanas, localizada na Avenida Liberdade, em Bayeux.

O crime aconteceu na tarde do dia 31 de janeiro de 2016. As imagens do circuito de segurança analisadas pela Polícia mostram quando um homem chega à loja e anuncia o assalto, levando 17 aparelhos celulares novos e dinheiro.

“Na hora da ação criminosa quem estava fazendo a segurança do estabelecimento era Gersino, que agiu como se soubesse que o crime ia ser praticado. Por este motivo começamos a investigá-lo”, falou o delegado Diego Garcia.

Foto: Secom-PB/ Reprodução

Os levantamentos mostraram que Gersino teria repassado as informações sobre o funcionamento da loja para Everton Douglas, que foi o responsável pelo assalto.

Ele continua foragido, mas a Polícia já pediu à Justiça o mandado de prisão preventiva dele.

Já Gersino, foi encaminhado para a carceragem da Central de Polícia, no Geisel, onde vai aguardar pela audiência de custódia.

.